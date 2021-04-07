"Челси" готов предложить серьезную сумму за Лукаку

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"Челси" готов предложить серьезную сумму за ЛукакуФото: Твиттер @RomeluLukaku9 
"Челси" серезно настроен на то, чтобы в летнее трансферное окно заполучить форварда "Интера" Ромелу Лукаку, сообщает Calciomercato.com.

27-летний бельгиец находится на втором месте в списке потенциальных покупок, которые готов совершить владелец "аристократов" Роман Абрамович. Основной целью клуба остается бомбардир дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

"Челси" готов выложить более 100 миллионов евро за Лукаку, чтобы вернуть его в команду, за которую он уже выступал с 2011 по 2014 год.

Однако, лондонцам предстоит выдержать серьезную конкуренцию от других европейских топ-клубов. Так СМИ сообщают об интересе к бельгийскому голеадору со стороны "Манчестер Сити" и "Барселоны".

В текущем сезоне Лукаку забил 20 голов и отдал 8 результативных передач в 27 матчах Серии А.

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