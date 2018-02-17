"Челси" готов продать "Боруссии" Батшуайи при одном условии

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"Челси" готов продать "Боруссии" Батшуайи при одном условии

"Челси" готов продать дортмундской "Боруссии" нападающего Миши Батшуайи при одном условии, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" согласятся на трансфер 24-летнего бельгийца, если "шмели" включат в потенциальную сделку полузащитника Кристиана Пулишича.

Напомним, что сейчас Батшуайи выступает за "Боруссию" на правах аренды, сыграл 3 матча, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Батшуайи в трех матчах за "Боруссию" забил больше голов в этом сезоне, чем 88 процентов его одноклубников. | http://soccernews.ru

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