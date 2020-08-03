"Челси" готов продать десять футболистов

Теги челсивиллианн'голо кантекепа аррисабалагамаркос алонсо

"Челси" готов продать десять футболистов

"Челси" готов продать десять футболистов в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Times, на продажу будут выставлены голкипер Кепа Аррисабалага, защитники Курт Зума, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо и Эмерсон, полузащитники Нголо Канте, Росс Баркли и Тьемую Бакайоко, а также нападающие Виллиан и Миши Батшуайи.

Приобрести этим летом "Челси" намерен нового вратаря, центрального и левого защитника. На левый фланг "синие" рассматривают Бена Чилуэлла из "Лестера".

В минувшем сезоне АПЛ "Челси" финишировал на четвертом месте.

Читайте также: Трансферный рынок в условиях пандемии: как ведут себя клубы в условиях жесткой экономии? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Утверждена дата старта нового сезона Серии А

Утверждена дата старта нового сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов