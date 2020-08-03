"Челси" готов продать десять футболистов в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Times, на продажу будут выставлены голкипер Кепа Аррисабалага, защитники Курт Зума, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо и Эмерсон, полузащитники Нголо Канте, Росс Баркли и Тьемую Бакайоко, а также нападающие Виллиан и Миши Батшуайи.

Приобрести этим летом "Челси" намерен нового вратаря, центрального и левого защитника. На левый фланг "синие" рассматривают Бена Чилуэлла из "Лестера".

В минувшем сезоне АПЛ "Челси" финишировал на четвертом месте.

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