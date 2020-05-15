"Челси" готов продать двух игроков ради трансфера Санчо
Лондонский "Челси" не потерял надежд купить у дортмундской "Боруссии" вингера Джейдона Санчо, сообщает Express.
По сведениям издания, "синие" ищут дополнительные средства, чтобы летом инвестировать их в покупку 20-летнего англичанина.
В связи с этим клуб готов продать полузащитника Тьемуэ Бакайоко и нападающего Альваро Морату, которые текущий сезон проводят в аренде в "Монако" и "Атлетико" соответственно.
Рыночная стоимость Санчо - 117 миллионов евро. Главным претендентом на него считается "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" рассчитывали отложить сделку на следующий год.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18