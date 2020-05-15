"Челси" готов продать двух игроков ради трансфера Санчо

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"Челси" готов продать двух игроков ради трансфера Санчо

Лондонский "Челси" не потерял надежд купить у дортмундской "Боруссии" вингера Джейдона Санчо, сообщает Express.

По сведениям издания, "синие" ищут дополнительные средства, чтобы летом инвестировать их в покупку 20-летнего англичанина.

В связи с этим клуб готов продать полузащитника Тьемуэ Бакайоко и нападающего Альваро Морату, которые текущий сезон проводят в аренде в "Монако" и "Атлетико" соответственно.

Рыночная стоимость Санчо - 117 миллионов евро. Главным претендентом на него считается "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" рассчитывали отложить сделку на следующий год.

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