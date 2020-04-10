"Челси" готов продать Канте

Хавбек лондонского "Челси" Нголо Канте может сменить команду по окончании нынешнего сезона.

По информации 90min, руководство "синих" готово продать звёздного француза, если за него предложат хорошие деньги.

Сообщается, что купить 29-летнего полузащитника хотят мадридский "Реал" и ПСЖ.

В текущем сезоне Канте сыграл за "Челси" 22 матча и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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