"Челси" готов продать Канте ради покупки Хаверца

Теги челсибайер леверкузенкай хаверцн'голо кантетрансферы

"Челси" готов продать Канте ради покупки Хаверца

Лондонский "Челси" твёрдо намерен заполучить этим летом полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Однако у "синих" уже нет денег, чтобы приобрести 21-летнего немца, поскольку ранее клуб серьёзно потратился на Хакима Зиеша и Тимо Вернера.

В связи с этим, как сообщает The Times, "Челси" готов продать хавбека Нголо Канте, что позволит восполнить трансферный бюджет.

Сам Хаверц пока больше склоняется к переходу в мадридский "Реал", однако королевский клуб не собирается в текущем году осуществлять крупные сделки.

Не пропустите: Вернер прокомментировал свой переход в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" разгромил "Валенсию" и не отпустил "Барсу" в чемпионской гонке Ла Лиги - Бензема стал лучшим на поле, Азар показал класс, Асенсио вернулся после затяжной травмы

"Реал" разгромил "Валенсию" и не отпустил "Барсу" в чемпионской гонке Ла Лиги - Бензема стал лучшим на поле, Азар показал класс, Асенсио вернулся после затяжной травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов