"Челси" готов продать Канте ради покупки Хаверца
Лондонский "Челси" твёрдо намерен заполучить этим летом полузащитника "Байера" Кая Хаверца.
Однако у "синих" уже нет денег, чтобы приобрести 21-летнего немца, поскольку ранее клуб серьёзно потратился на Хакима Зиеша и Тимо Вернера.
В связи с этим, как сообщает The Times, "Челси" готов продать хавбека Нголо Канте, что позволит восполнить трансферный бюджет.
Сам Хаверц пока больше склоняется к переходу в мадридский "Реал", однако королевский клуб не собирается в текущем году осуществлять крупные сделки.
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