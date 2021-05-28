"Челси" готов продать пять футболистов ради возвращения Лукаку

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"Челси" готов продать пять футболистов ради возвращения ЛукакуФото: твиттер "Интера"

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку может вернуться в "Челси".

По сведениям The Sun, инициатором трансфера бельгийца выступает владелец клуба Роман Абрамович. Ради покупки Лукаку "синие" готовы расстаться с Кепой Аррисабалагой, Калуммом Хадсоном-Одои, Россом Баркли, Рубеном Лофтус-Чиком и Тэмми Абрахамом.

Также отмечается, что Лукаку готов покинуть "Интер" после ухода Антонио Конте. Кроме того, "нерадзурри" собираются продать несколько ключевых игроков.

В этом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 11 ассистов в 44 играх.

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