"Челси" готов продать семь футболистов

"Челси" этим летом готов расстаться с семью футболистами.

По сведениям Express, руководство "аристократов" полагает, что "Атлетико" активирует опцию выкупа Альваро Мораты. Также клуб готов отпустить защитника Курта Зума, в услугах которого заинтересован "Тоттенхэм".

Кроме того, "Челси" намерен избавиться от Маркоса Алонсо, Эмерсона, Давиде Дзаппакосты, Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи.

После 29 туров "Челси" занимает в АПЛ четвертое место.

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