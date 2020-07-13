"Челси" готов продать троих игроков ради трансфера Хаверца

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"Челси" готов продать троих игроков ради трансфера Хаверца

Лондонский "Челси" рассчитывает заработать на продаже троих футболистов, чтобы получить средства на приобретение полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

По информации журналиста Николо Скиры, "синие" готовы расстаться с защитником Эмерсоном Пальмери, а также хавбеками Тьемуэ Бакайоко и Жоржиньо.

Все три вышеуказанных игрока не входят в планы тренерского штаба Фрэнка Лэмпарда.

Рыночная стоимость Хаверца - 81 миллион евро, Эмерсона - 24 миллиона, Бакайоко - 25,5 миллионов, Жоржиньо - 52 миллиона.

Не пропустите: Переход Кая Хаверца в "Челси" может сорваться. | http://soccernews.ru
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