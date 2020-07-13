"Челси" готов продать троих игроков ради трансфера Хаверца
Лондонский "Челси" рассчитывает заработать на продаже троих футболистов, чтобы получить средства на приобретение полузащитника "Байера" Кая Хаверца.
По информации журналиста Николо Скиры, "синие" готовы расстаться с защитником Эмерсоном Пальмери, а также хавбеками Тьемуэ Бакайоко и Жоржиньо.
Все три вышеуказанных игрока не входят в планы тренерского штаба Фрэнка Лэмпарда.
Рыночная стоимость Хаверца - 81 миллион евро, Эмерсона - 24 миллиона, Бакайоко - 25,5 миллионов, Жоржиньо - 52 миллиона.
Не пропустите: Переход Кая Хаверца в "Челси" может сорваться. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18