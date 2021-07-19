"Челси" готов продать Вернера

Теги челсибавария мюнхентимо вернертрансферы

"Челси" готов продать Вернера

Фото: инстаграм Тимо Вернера/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" хочет расстаться с немецким нападающим Тимо Вернером в летнее трансферное окно, сообщает Sky Germany. 

По сведениям источника, представители "Челси" уже связались с некоторыми клубами и предложили им купить форварда.

Вернер перешел в "Челси" в 2020 году из "РБ Лейпциг". Сумма трансфера составила 53 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 53 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Челси" хочет обменяться игроками с "Баварией". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" купил бельгийского таланта

"Арсенал" купил бельгийского таланта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов