"Челси" готов продать Вернера
Фото: инстаграм Тимо Вернера/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" хочет расстаться с немецким нападающим Тимо Вернером в летнее трансферное окно, сообщает Sky Germany.
По сведениям источника, представители "Челси" уже связались с некоторыми клубами и предложили им купить форварда.
Вернер перешел в "Челси" в 2020 году из "РБ Лейпциг". Сумма трансфера составила 53 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 53 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Лестер Сити
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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