"Челси" готов продать Вернера

Фото: инстаграм Тимо Вернера/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" хочет расстаться с немецким нападающим Тимо Вернером в летнее трансферное окно, сообщает Sky Germany.

По сведениям источника, представители "Челси" уже связались с некоторыми клубами и предложили им купить форварда.

Вернер перешел в "Челси" в 2020 году из "РБ Лейпциг". Сумма трансфера составила 53 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 53 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 15 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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