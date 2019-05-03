"Челси" готов продать Виллиана "Барселоне"



Бразильский полузащитник "Челси" Виллиан может перейти в "Барселону", сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с футболистом в летнее трансферное окно за 35 миллионов евро.

Стоит отметить, что прошлым летом "Барселона" предлагала за бразильца 65 миллионов, но "Челси" отказался его продавать.

В нынешнем сезоне 30-летний Виллиан провел за "Челси" 53 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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