"Челси" готов расстаться с основным футболистом

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"Челси" готов расстаться с основным футболистом

"Челси" может продать французского полузащитника Тьемуэ Бакайоко, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, лондонский клуб готов расстаться с футболистом за приемлемую сумму. Новый главный тренер лондонцев Маурицио Сарри не рассчитывает на хавбека. Интерес к нему проявляет "Севилья".

В прошлом сезоне 23-летний Байкайоко провел за "Челси" 43 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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