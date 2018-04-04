"Челси" готов сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком клуба

"Челси" намерен сохранить в составе вингера Эдена Азара.

Как сообщает Daily Mail, "аристократы" собираются увеличить зарплату игроку до 343 тысяч евро в неделю. Таким образом, бельгиец станет самым высокооплачиваемым игроком в клубе.

В этом сезоне Азар провел 42 матча, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.

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