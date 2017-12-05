"Челси" готов сделать Азара самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

"Челси" готов сделать вингера Эдена Азара самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба, сообщает The Times.

По сведениям издания, "синие" намерены предложить 26-летнему бельгийцу новый контракт с зарплатой 17,6 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение Азара с "Челси" истекает летом 2020 года. Сам футболист раздумывает над переходом в мадридский "Реал".

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