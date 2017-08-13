"Челси" готов сделать Азара вторым в списке самых дорогих игроков планеты

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"Челси" готов сделать Азара вторым в списке самых дорогих игроков планетыЛондонский "Челси" готов выслушать предложение каталонской "Барселоны" по своему вингеру Эдену Азару, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, "аристократы" вполне могут пойти на продажу своего ключевого игрока, если клубу будут предложены за него 120 миллионов евро. Более того, чемпион Англии будет готов снизить цену на бельгийца, если в сделку по нему будет включен полузащитник "сине-гранатовых" Серхи Роберто.

Напомним, до закрытия трансферного окна "Челси" намерен подписать пятерых футболистов. | soccernews.ru

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