"Челси" готов сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарем мира

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"Челси" готов сделать Куртуа самым высокооплачиваемым вратарем мираЛондонский "Челси" готов сделать своего голкипера Тибо Куртуа самым высокооплачиваемым игроком мира на своей позиции.

Так, по сведениям Mirror, "аристократы" предложат 25-летнему вратарю продлить действующий контракт с повышением ему оклада до 227 тысяч евро в неделю, что равняется почти 12-ти миллионам евро за сезон. Вполне вероятно, что бельгиец примет это предложение своего клуба.

Напомним, Конте допускает возможность невыхода "Челси" в Лигу Чемпионов. | soccernews.ru

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