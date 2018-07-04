"Челси" готов снизить цену на Виллиана
Лондонский "Челси" готов снизить цену на своего Виллиана, информирует The Telegraph.
Так, по сведениям источника, "аристократы" пойдут на продажу 29-летнего бразильца, если получат по нему предложение в размере 68 миллионов евро, что на 12 миллионов евро меньше их первоначальной ставки.
В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси". Главными претендентами на него называются каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, "Барселона" начала переговоры по Виллиану. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31