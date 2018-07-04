"Челси" готов снизить цену на Виллиана

Лондонский "Челси" готов снизить цену на своего Виллиана, информирует The Telegraph.

Так, по сведениям источника, "аристократы" пойдут на продажу 29-летнего бразильца, если получат по нему предложение в размере 68 миллионов евро, что на 12 миллионов евро меньше их первоначальной ставки.

В прошлом сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 12 результативных передач в 55 матчах за "Челси". Главными претендентами на него называются каталонская "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Барселона" начала переговоры по Виллиану. | soccernews.ru