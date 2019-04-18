"Челси" готов снизить трансферную стоимость Азара
Лондонский "Челси" пошёл на компромисс в вопросе трансфера вингера Эдена Азара в "Реал", сообщает The Mirror.
По сведениям издания, "синие" готовы снизить стоимость звёздного футболиста со 116 до 104 миллионов евро.
Однако мадридский клуб хочет добиться ещё большей скидки. "Бланкос" рассчитывают подписать бельгийца за 80-90 миллионов.
Напомним, что контракт Азара с "Челси" истекает в 2020 году и стороны не договорились о его продлении.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14