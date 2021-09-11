"Челси" готов совершить обмен игроками с "Баварией"

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"Челси" готов совершить обмен игроками с "Баварией"

Фото инстаграм Тимо Вернера

Лондонский "Челси" намерен предложить "Баварии" поменяться нападающими, сообщает Todo Fichajes.

По информации источника, "синие" хотят заполучить Лероя Сане и готовы отдать взамен Тимо Вернера.

Однако "Бавария" пока не заинтересована в таком обмене, поскольку не собирается расставаться со своим игроком.

Рыночная стоимость Сане оценивается в 60 миллионов евро, а Вернера - в 65 миллионов.

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