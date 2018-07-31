"Челси" готов существенно повысить оклад Азару

Лондонский "Челси" готов существенно повысить оклад своему вингеру Эдену Азару, информирует The Times.

По сведениям источника, "аристократы" планируют предложить 27-летнему бельгийцу продлить действующий контракт с увеличением ему оклада с 245-ти тысяч евро в неделю до 325-ти тысяч евро в неделю. Именно столько же "синие" предлагают и своему хавбеку Н'Голо Канте.

Напомним, "Челси" готовит предложение по игроку "Милана". | soccernews.ru