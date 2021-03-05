"Челси" готов удовлетворить финансовые требования Доннаруммы

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"Челси" готов удовлетворить финансовые требования Доннаруммы

Лондонский "Челси" работает над трансфером вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, пишет Libero Quotidiano.

По информации источника, "синие" готовы предложить итальянцу требуемую зарплату в размере 10,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что "россонери" не намерены платить собственному воспитаннику более 7,5 миллиона за сезон.

Ближайшим летом контракт Доннаруммы с "Миланом" истечёт, и он сможет перейти в другую команду бесплатно.

Не пропустите: "Ювентус" интересуется хавбеком "Челси". | http://soccernews.ru
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wagner
wagner

А куда Челси денет своих вратарей Менди и Кепу?

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