"Челси" готов удовлетворить требования Конте по приобретению двух игроков

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"Челси" готов удовлетворить требования Конте по приобретению двух игроковЛондонский "Челси" готов удовлетворить требования своего главного тренера Антонио Конте по приобретению двух игроков.

Как информирует Daily Mirror, руководство "аристократов" планирует снизить напряжение в своих отношениях с наставником путем приобретения защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро и форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, в услугах которых заинтересован итальянский специалист.

Напомним, травма Мораты спровоцировала новый виток конфликта между Конте и руководством "Челси"| soccernews.ru

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