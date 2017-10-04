"Челси" готов удовлетворить требования Конте по приобретению двух игроков

Лондонский "Челси" готов удовлетворить требования своего главного тренера Антонио Конте по приобретению двух игроков.

Как информирует Daily Mirror, руководство "аристократов" планирует снизить напряжение в своих отношениях с наставником путем приобретения защитника туринского "Ювентуса" Алекса Сандро и форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, в услугах которых заинтересован итальянский специалист.