"Челси" готов удовлетворить требования "Ромы" по трансферу Алиссона

Лондонский "Челси" готов удовлетворить требования "Ромы" по трансферу ее голкипера Алиссона, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "аристократы" готовят по 25-летнему вратарю "волков" предложение в размере 70-ти миллионов евро, который хочет получить за него его клуб.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому". Также на него претендует мадридский "Реал".

Напомним, "Челси" готов обменять Морату в дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru