"Челси" готов удовлетворить требования "Ромы" по трансферу Алиссона

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"Челси" готов удовлетворить требования "Ромы" по трансферу АлиссонаЛондонский "Челси" готов удовлетворить требования "Ромы" по трансферу ее голкипера Алиссона, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "аристократы" готовят по 25-летнему вратарю "волков" предложение в размере 70-ти миллионов евро, который хочет получить за него его клуб.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому". Также на него претендует мадридский "Реал".

Напомним, "Челси" готов обменять Морату в дортмундскую "Боруссию". | soccernews.ru

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