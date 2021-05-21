"Челси" готов включить в сделку по Кейну одного из своих футболистов

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"Челси" готов включить в сделку по Кейну одного из своих футболистов Фото твиттер Харри Кейна

"Челси" заинтересован в трансфере форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По сведениям ESPN, "аристократы" готовы включить в сделку голкипера Кепу Аррисабалагу или нападающего Тэмми Абрахама.

При этом в "Челси" не исключают, что президент "шпор" Дэниэл Леви не отпустит Кейна, чтобы не усиливать конкурентов по АПЛ.

В этом сезоне на счету 27-летнего англичанина 32 гола и 16 ассистов в 48 матчах.

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