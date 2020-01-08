"Челси" готов включить Жиру в сделку по форварду "Лиона"
"Челси" намерен заполучить форварда "Лиона" Мусса Дембеле.
Как сообщает Mirror, наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард просит клуб подписать француза в январе. Стоимость игрока составляет 47 миллионов евро. "Челси" готов использовать в сделке Оливье Жиру, чтобы сбить цену.
"Лион" приобрел Дембеле летом 2018 года. За это время он забил 32 гола в 72 матчах.
Напомним, что трансферный бан "Челси" был сокращен, поэтому клуб может подписывать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
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