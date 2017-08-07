"Челси" готов включиться в борьбу за Бэйла

Теги реал мадридгарет бэйлманчестер юнайтедчелси

"Челси" готов включиться в борьбу за БэйлаЛондонский "Челси" готов включиться в борьбу за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, информирует Express.

По сведениям издания, "аристократы" намерены составить конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за одного из лидеров королевского клуба, в случае, если "сливочные" решатся все же расстаться с ним в текущее трансферное окно.

Отметим, что трансферная стоимость Бэйла будет составлять свыше 100 миллионов евро.

Не пропустите: Раш выступил за то, чтобы Бэйл остался в "Реале". | soccernews.ru

комментарии
Эльдар

так и не смог он заиграть в Реале к сожалению

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