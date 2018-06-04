"Челси" готов выложить 50 миллионов евро за трансферную цель "Реала"

Лондонский "Челси" нацелился на голкипера "Ромы" Алиссона, главным претендентом на которого называется мадридский "Реал".

Так, по сведениям Il Messaggero, "аристократы" готовы будут предложить за 25-летнего вратаря "волков" 50 миллионов евро. Однако итальянский клуб желает выручить с продажи бразильца не менее 80-ти миллионов евро. Вполне вероятно, что стороны продолжат диалог по этому вопросу.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, "Челси" определился с преемником Конте. | soccernews.ru