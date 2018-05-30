"Челси" готов выплатить клаусулу Икарди

"Челси" готов выплатить клаусулу форварда "Интера" Мауро Икарди в размере 110 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, вероятный новый главный тренер "синих" Маурицио Сарри считает 25-летнего аргентинца идеальным усилением атакующей линии команды.

При этом лондонскому клубу придётся выдержать конкуренцию со стороны "Ювентуса", который также готовит предложение по Икарди. | http://soccernews.ru