Лондонский "Челси" готов выплатить сумму отступных за ключевого защитника "Ромы" Костаса Маноласа, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "аристократы" не пожалеют этим летом 40 миллионов евро на приобретение 27-летнего бека "волков".

В завершившемся сезоне Манолас забил 4 мяча в 40 матчах за "Рому".

Напомним, "Челси" может обменяться форвардами с "Ювентусом". | soccernews.ru