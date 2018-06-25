"Челси" готов выплатить сумму отступных за ключевого защитника "Ромы"

Теги челсиромакостас манолас

"Челси" готов выплатить сумму отступных за ключевого защитника "Ромы"Лондонский "Челси" готов выплатить сумму отступных за ключевого защитника "Ромы" Костаса Маноласа, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "аристократы" не пожалеют этим летом 40 миллионов евро на приобретение 27-летнего бека "волков".

В завершившемся сезоне Манолас забил 4 мяча в 40 матчах за "Рому".

Напомним, "Челси" может обменяться форвардами с "Ювентусом". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов