"Челси" готов выслушать предложение "Реала" по Азару

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"Челси" готов выслушать предложение "Реала" по АзаруЛондонский "Челси" готов выслушать предложение мадридского "Реала" по своему вингеру Эдену Азару, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что "аристократы" вполне могут отпустить своего ведущего игрока в королевский клуб уже следующим летом. Однако взамен чемпион Англии хотел бы получить Гарета Бэйла. Ожидается, что сам валлиец вполне будет не против вернуться в английскую Премьер-Лигу.

Напомним, агент Бэйла назвал трансферную стоимость валлийца. | soccernews.ru

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