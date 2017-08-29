"Челси" готов заплатить 17 миллионов евро за Льоренте
"Челси" не оставляет попыток купить испанского нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте, сообщает Telegraph.
По сведениям издания, лондонский клуб надеется оформить переход футболиста до закрытия трансферного окна и готов заплатить за него 17 миллионов евро.
В минувшем сезоне 32-летний Льоренте провел за "Суонси" 33 матча и забил 15 мячей.
Не пропустите: "Челси" предложил 28 миллионов евро за Баркли. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Профессор Фробозе: "Татуировки снижают производительность футболистов на 3-5 процентов"
-
"Интер" включился в борьбу за Ориги
-
"Спартак" вернулся к кандидатуре Луана
-
"Марсель" объявил о переходе Абденнура
-
Черчесов: "Нет желания кому-то звонить и просить принять гражданство, чтобы сыграть за сборную России"
-
Давинсон Санчес: "Я выбрал "Тоттенхэм", а не "Барселону" ради футбола"
-
"Арсенал" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Санчеса за 56 миллионов евро
-
ЦСКА не сумел приобрести хавбека "Гента" Эсити
-
"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро
-
Отец Рейны: "Мой сын останется в "Наполи"
-
"Монако" объявил о переходе Бальде Кейта
-
Руководство "Манчестер Юнайтед" отказывает Моуринью в трансфере Махреза
-
Марлон перешел из "Барселоны" в "Ниццу"
-
"Бенфика" согласовала аренду защитника "Барселоны" Дугласа
-
Ванда Икарди: "Благодаря мне цена Мауро выросла до 250 миллионов евро"
-
"Кристал Пэлас" не может договориться с "Ливерпулем" по трансферу Сако
-
"Борнмут" продлил контракт с нападающим Кингом
-
Итоги 2 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
"Наполи" продолжает переговоры по Денису Суаресу
-
"Челси" готов заплатить 17 миллионов евро за Льоренте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|3
|Манчестер Сити
|3
|7
|4
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|5
|Челси
|3
|6
|6
|Уотфорд
|3
|5
|7
|Саутгемптон
|3
|5
|8
|Ливерпуль
|2
|4
|9
|Сток Сити
|3
|4
|10
|Эвертон
|3
|4
|11
|Суонси Сити
|3
|4
|12
|Тоттенхэм
|2
|3
|13
|Арсенал Лондон
|2
|3
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|16
|Лестер Сити
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0