"Челси" готов заплатить 17 миллионов евро за Льоренте

"Челси" не оставляет попыток купить испанского нападающего "Суонси" Фернандо Льоренте, сообщает Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб надеется оформить переход футболиста до закрытия трансферного окна и готов заплатить за него 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне 32-летний Льоренте провел за "Суонси" 33 матча и забил 15 мячей.

Не пропустите: "Челси" предложил 28 миллионов евро за Баркли. | http://soccernews.ru