"Челси" готов заплатить 40 миллионов евро за полузащитника "Ниццы"



"Челси" хочет купить ивуарийского полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, сообщает Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро. Впрочем приобрести хавбека будет непросто, так как он также входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Прошлым летом 26-летний Сери был близок к переходу в "Барселону", но каталонский клуб в последний момент отказался от его трансфера.

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