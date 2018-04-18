"Челси" готов заплатить 40 миллионов евро за полузащитника "Ниццы"

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"Челси" готов заплатить 40 миллионов евро за полузащитника "Ниццы"
"Челси" хочет купить ивуарийского полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, сообщает Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро. Впрочем приобрести хавбека будет непросто, так как он также входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Прошлым летом 26-летний Сери был близок к переходу в "Барселону", но каталонский клуб в последний момент отказался от его трансфера.

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