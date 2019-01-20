"Челси" готов заплатить крупную сумму за Коутинью

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может покинуть клуб. Об этом сообщает Sunday Express.

В 26-летнем игроке заинтересован "Челси".

По информации источника, лондонский клуб готов отпустить Коутинью за 113 миллионов евро. Также интерес к бразильцу проявляет "Манчестер Юнайтед".

Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2017 году за 130 миллионов евро. В текущем сезоне он участвовал в 17 матчах, забил 4 мяча.

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