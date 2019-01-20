"Челси" готов заплатить крупную сумму за Коутинью
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью может покинуть клуб. Об этом сообщает Sunday Express.
В 26-летнем игроке заинтересован "Челси".
По информации источника, лондонский клуб готов отпустить Коутинью за 113 миллионов евро. Также интерес к бразильцу проявляет "Манчестер Юнайтед".
Коутинью перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2017 году за 130 миллионов евро. В текущем сезоне он участвовал в 17 матчах, забил 4 мяча.
Не пропустите: "Барселона" поставила ультиматум Рабьо| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Все выпускники академии, которых «Челси» продал в последние годы. О чьём уходе лондонцы жалеют?
-
За бугор на заработки: 10 легендарных игроков, которые играли в США. Часть первая
-
Мбаппе сделал заявление о возможном переходе в "Реал"
-
Главные новости дня: 19 января
-
"Атлетико" близок к трансферу экс-форварда "Реала"
Лента новостей
-
"Наполи" - "Лацио": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Италии
-
"Челси" готов заплатить крупную сумму за Коутинью
-
Девушка дня: Роберта Синополи - очаровательная жена Клаудио Маркизио
-
Солари рассказал о целях "Реала"
-
"Зенит" оформит сделку по переходу Акуньи на следующей неделе
-
"Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над "Уэской"
-
"Реал" нацелился на игрока "Манчестер Сити"
-
Директор по маркетингу РПЛ рассказал, как руководство турнира стимулирует клубы на активную работу
-
Неманья Матич поделился эмоциями от победного матча с "Брайтон энд Хоув Альбион"
-
Сарри прокомментировал возможный переход Игуаина в "Челси"
-
Экс-защитник сборной Франции громко высказался о Паредесе
-
Модрич поделился планами на будущее в "Реале"
-
Все выпускники академии, которых «Челси» продал в последние годы. О чьём уходе лондонцы жалеют?
-
За бугор на заработки: 10 легендарных игроков, которые играли в США. Часть первая
-
Мбаппе сделал заявление о возможном переходе в "Реал"
-
Главные новости дня: 19 января
-
"Валенсия" одержала волевую победу в матче с "Сельтой"
-
Эмери сделал заявление о травме Бельерина
-
"Интер" не сумел обыграть "Сассуоло" в Серии А
-
Моуринью рассказал о полученных предложениях после ухода из "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|26
|8
|Бетис
|19
|26
|9
|Реал Сосьедад
|19
|25
|10
|Жирона
|19
|24
|11
|Эспаньол
|19
|24
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|20
|11