"Челси" готов заплатить крупную сумму за воспитанника "Барселоны"

Лондонский "Челси" проявляет интерес к защитнику "Хетафе" Марку Кукурелье, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него около 30 миллионов евро. Испанцы пока не ответили на предложение "аристократов".

21-летний Кукурелья является воспитанником "Барселоны". Нынешним летом "Хетафе" выкупил трансфер игрока за 10 миллионов евро. В этом сезоне испанец провел 39 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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