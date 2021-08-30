"Челси" готов заплатить огромную сумму за Кунде

Фото: инстаграм Жюля Кунде/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" готов заплатить полную сумму отступных в размере 80 миллионов евро за французского защитника "Севильи" Жюля Кунде, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб продолжает переговоры по игроку и надеется на снижение цены, но в крайнем случае заплатит полную стоимость. "Челси" уже согласовал с игроком условия личного контракта.

22-летний Кунде в нынешнем сезоне провел за "Севилью" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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