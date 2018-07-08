"Челси" готов заплатить почти 30 миллионов евро за молодого хорвата

"Челси" проявляет интерес к защитнику загребского "Динамо" Филипу Бенковичу, сообщает The Sunday Express.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 28 миллионов евро.

20-летний Бенкович выступает за "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 76 матчей и забил 7 голов.

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