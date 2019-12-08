"Челси" готов заплатить почти 50 миллионов евро за своего воспитанника

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"Челси" готов заплатить почти 50 миллионов евро за своего воспитанника

"Челси" проявляет интерес к голландскому защитнику "Борнмута" Натану Аке, сообщает The Telegraph.

Пос сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Челси" имеет право выкупить игрока за 47,5 миллионов евро.

24-летний Аке является воспитанником "Челси". В 2017 года лондонский клуб продал его в "Борнмут" за 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне голландец провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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