"Челси" готов заплатить почти 50 миллионов евро за своего воспитанника
"Челси" проявляет интерес к голландскому защитнику "Борнмута" Натану Аке, сообщает The Telegraph.
Пос сведениям издания, лондонский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Челси" имеет право выкупить игрока за 47,5 миллионов евро.
24-летний Аке является воспитанником "Челси". В 2017 года лондонский клуб продал его в "Борнмут" за 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне голландец провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Челси" хочет купить Чалова в случае ухода Жиру. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сульшер побеждает топов, а Гвардиола получил очередную порцию проблем: разбираем дерби Манчестера в рамках 16 тура АПЛ
-
Каррера возглавил греческий АЕК
-
Экс-игрок "Зенита" Данни рассказал о сильных сторонах "Бенфики"
-
Тер Штеген обошёл Азара по голевым передачам в чемпионате Испании
-
Озил решил оплатить операции 1000 детям
Лента новостей
-
"Хетафе" обыграл "Эйбар" и ворвался в зону Лиги Чемпионов
-
Дубль Погребняка принес "Уралу" победу в гостевом матче с "Крыльями Советов"
-
Экс-наставник "Баварии" может возглавить "Арсенал"
-
Фанаты "Крыльев Советов" и "Урала" ушли со стадиона по ходу матча
-
В "Зените" высказались о зимних трансферах
-
1
Сульшер побеждает топов, а Гвардиола получил очередную порцию проблем: разбираем дерби Манчестера в рамках 16 тура АПЛ
-
Каррера возглавил греческий АЕК
-
1
"Реал" нужно продать игроков на 200 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей
-
1
"Челси" готов заплатить почти 50 миллионов евро за своего воспитанника
-
УЕФА назвал судей на матч Лиги Чемпионов "Бенфика" - "Зенит"
-
"Тоттенхэм" может купить форварда "Ромы" по просьбе Моуринью
-
1
Мбаппе спровоцировал конфликт с тренером ПСЖ во время матча Лиги 1
-
ЦСКА нацелился на бразильского форварда
-
"Реал" добрался до рекордной отметки по количеству побед в Примере
-
Экс-игрок "Зенита" Данни рассказал о сильных сторонах "Бенфики"
-
Сарри прокомментировал поражение от "Лацио"
-
1
Тер Штеген обошёл Азара по голевым передачам в чемпионате Испании
-
Обляков: "Мне кажется, такие пенальти не ставятся"
-
Гризманн прокомментировал победу в матче с "Мальоркой"
-
Газизов прокомментировал акцию болельщиков "Уфы", которые покинули трибуну после 30 минут матча
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Кристал Пэлас
|16
|22
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|15
|15
|18
|Саутгемптон
|15
|15
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9