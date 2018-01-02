"Челси" готов заплатить за Алекса Сандро 56 миллионов евро

"Челси" не оставляет попыток приобрести бразильского защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает Daily Mirror.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 56 миллионов евро. Ранее "аристократы" пытались купить его минувшим летом, но получили отказ.

Стоит отметить, что теперь "Юве" готов рассмотреть предложения по трансферу игрока.

В этом сезоне 26-летний Алекс Сандро провел за "Ювентус" 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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