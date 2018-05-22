"Челси" готов заплатить за Левандовски "круглую" сумму

Теги бавария мюнхенроберт левандовскичелси

"Челси" готов заплатить за Левандовски "круглую" сумму"Челси" готов заплатить за форварда "Баварии" Роберта Левандовски 114 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что поляк стал главной трансферной целью английского клуба в летнее трансферное окно.

Также форвардом сборной Польши интересуется ПСЖ.

Отметим, что Левандовски в сезоне 2017/18 забил 29 голов в 30 матчах чемпионата Германии. 

Не пропустите: "Бавария" впервые за девять лет пропустила четыре гола в домашнем матче Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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