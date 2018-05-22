"Челси" готов заплатить за Левандовски "круглую" сумму

"Челси" готов заплатить за форварда "Баварии" Роберта Левандовски 114 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что поляк стал главной трансферной целью английского клуба в летнее трансферное окно.

Также форвардом сборной Польши интересуется ПСЖ.

Отметим, что Левандовски в сезоне 2017/18 забил 29 голов в 30 матчах чемпионата Германии.

Не пропустите: "Бавария" впервые за девять лет пропустила четыре гола в домашнем матче Бундеслиги. | http://soccernews.ru