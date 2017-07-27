"Челси" готов заплатить за Маноласа 39 миллионов евро

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"Челси" готов заплатить за Маноласа 39 миллионов евро

Защитник "Ромы" Костас Манолас может этим летом стать игроком "Челси", сообщает The Metro.

По сведениям издания, "синие" готовы удовлетворить финансовые требования "волков", которые намерены выручить от продажи греческого центрбека 39 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Челси" уже купил у "Ромы" защитника Антонио Рюдигера.

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