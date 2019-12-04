"Челси" готов заплатить за трансфер Санчо рекордную сумму

"Челси" надеется приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, ради трансфера футболиста лондонский клуб готов потратить рекордную сумму денег. Ранее самой дорогостоящей покупкой "синих" был голкипер Кепа Аррисабалага - 72 млн.

В Санчо также заинтересован "Манчестер Юнайтед", однако в лондонском клубе уверены, что они выиграют борьбу за игрока.

"Челси" намерен осуществить трансфер в зимнее трансферное окно.

19-летний игрок этим летом участвовал в 19 матчах команды, отметившись 7 голами и 9 ассистами.

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