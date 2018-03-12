"Челси" готовит 120 миллионов на покупку футболиста "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в "Челси".

Как сообщает испанская пресса, владелец "Челси" Роман Абрамович готов выложить за француза 120 миллионов евро.

Напомним, что Дембеле перешел из "Боруссии" в "Барселону" за 140 миллионов евро.

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