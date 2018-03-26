"Челси" готовит 150 миллионов на игрока "Реала"

"Челси" нацелился на покупку вингера "Реала" Марко Асенсио.

Как сообщает Tribalfootball, лондонский клуб готов выложить за 22-летнего игрока 150 миллионов евро. Отмечается, что переговоры с футболистом уже стартовали.

Ранее сообщалось, что Асенсио готов сменить клуб из-за недостаточного количества игрового времени в "Реале".

В текущем сезоне Асенсио провел 40 матчей, забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

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