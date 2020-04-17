"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов

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"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов

"Челси" определился с планами на летнее трансферное окно.

По сведениям Mundo Deportivo, трансферный бюджет клуба на лето составит 270 миллионов евро.

Сообщается, что "Челси" заинтересован в покупке вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы и защитника Алессио Романьоли, за которых клубу придется заплатить 130 миллионов евро. Также клубу интересен хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, чья стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Еще одной трансферное целью "синих" является форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер, за которого "быки" потребуют 60 миллионов евро.

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