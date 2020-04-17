"Челси" готовит 270 миллионов евро на четырех футболистов
"Челси" определился с планами на летнее трансферное окно.
По сведениям Mundo Deportivo, трансферный бюджет клуба на лето составит 270 миллионов евро.
Сообщается, что "Челси" заинтересован в покупке вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы и защитника Алессио Романьоли, за которых клубу придется заплатить 130 миллионов евро. Также клубу интересен хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, чья стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Еще одной трансферное целью "синих" является форвард "РБ Лейпцига" Тимо Вернер, за которого "быки" потребуют 60 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18