Лондонский "Челси" готовит 75 миллионов евро на покупку двух игроков из итальянской Серии А, информирует Evening Standard.

Так, по сведениям источника, "аристократы" намерены подписать защитника туринского "Ювентуса" Маттиа Кальдара, стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро, и полузащитника миланского "Интера" Матиаса Весино, который будет стоить клубу 35 миллионов евро.

Напомним, Виллиан не вернулся в расположение "Челси" из отпуска. | soccernews.ru