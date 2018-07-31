"Челси" готовит 75 миллионов евро на покупку двух игроков
Лондонский "Челси" готовит 75 миллионов евро на покупку двух игроков из итальянской Серии А, информирует Evening Standard.
Так, по сведениям источника, "аристократы" намерены подписать защитника туринского "Ювентуса" Маттиа Кальдара, стоимость которого оценивается в 40 миллионов евро, и полузащитника миланского "Интера" Матиаса Весино, который будет стоить клубу 35 миллионов евро.
Напомним, Виллиан не вернулся в расположение "Челси" из отпуска. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31