"Челси" готовит безумное предложение по Алексу Сандро

Лондонский "Челси" не теряет надежд приобрести левого защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "синие" готовы предложить за 26-летнего бразильца 70 миллионов евро, что может стать новым трансферным рекордом для игроков обороны.

Впрочем, "Ювентус" пока непоколебим и не собирается продавать Сандро ни за какие деньги.

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