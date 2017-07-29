"Челси" готовит безумное предложение по Алексу Сандро

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"Челси" готовит безумное предложение по Алексу Сандро

Лондонский "Челси" не теряет надежд приобрести левого защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "синие" готовы предложить за 26-летнего бразильца 70 миллионов евро, что может стать новым трансферным рекордом для игроков обороны.

Впрочем, "Ювентус" пока непоколебим и не собирается продавать Сандро ни за какие деньги.

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