"Челси" готовит ещё один громкий трансфер
Лондонский "Челси" может купить этим летом полузащитника "Байера" Кая Хаверца, утверждает Daily Mail.
По сведениям издания, "синие" изучают возможность приобретения немецкого хавбека за 84 миллиона евро.
Напомним, что ранее "Челси" уже купил вингера "Аякса" Хакима Зиеша, согласовал трансфер форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, а также вступил в переговоры по защитнику "Лестера" Бену Чилуэллу.
Что касается Хаверца, то им интересуются почти все европейские топ-клубы - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Бавария" и другие.
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Главные новости дня: 8 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18