"Челси" готовит ещё один громкий трансфер

Лондонский "Челси" может купить этим летом полузащитника "Байера" Кая Хаверца, утверждает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" изучают возможность приобретения немецкого хавбека за 84 миллиона евро.

Напомним, что ранее "Челси" уже купил вингера "Аякса" Хакима Зиеша, согласовал трансфер форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, а также вступил в переговоры по защитнику "Лестера" Бену Чилуэллу.

Что касается Хаверца, то им интересуются почти все европейские топ-клубы - "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Бавария" и другие.

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