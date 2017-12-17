"Челси" готовит крупное предложение по защитнику "Ювентуса"

Теги челсиювентусалекс сандро

"Челси" готовит крупное предложение по защитнику "Ювентуса"

"Челси" хочет приобрести защитника "Ювентуса" Алекса Сандро.

Как сообщает Express, лондонский клуб в январе предложит за 26-летнего игрока около 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Сандро хочет покинуть "Ювентус".

Читайте также: "Челси" и "Монако" могут обменяться игроками. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов