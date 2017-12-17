"Челси" готовит крупное предложение по защитнику "Ювентуса"

"Челси" хочет приобрести защитника "Ювентуса" Алекса Сандро.

Как сообщает Express, лондонский клуб в январе предложит за 26-летнего игрока около 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Сандро хочет покинуть "Ювентус".

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