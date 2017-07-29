"Челси" готовит новое предложение по Алексу Сандро

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"Челси" готовит новое предложение по Алексу Сандро

"Челси" еще раз попытается подписать защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает Football-italia.

По сведениям издания, английский клуб предложит за футболиста 68 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Сандро подпишет с туринцами новое соглашение.

В прошлом сезоне Сандро провел 43 поединка, отметился 3 голами и 7 ассистами.

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