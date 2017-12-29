"Челси" готовит новый контракт для Азара

Руководство "Челси" готовит новый контракт для вингера Эдена Азара.

При этом, как сообщает Goal.com, "синие" пока не делали звёздному бельгийцу предложения о продлении соглашения, о чём ранее заявлял отец футболиста, добавив, что его сын ответил отказом ради перехода в "Реал".

Лондонский клуб планирует провести переговоры с Азаром по этому поводу только в 2018 году.

Напомним, что контракт 26-летнего атакующего полузащитника с "Челси" истекает летом 2020 года. | http://soccernews.ru